дайте «сеть»!
новый мобильный оператор
Кроме шуток. Просто безлимитные звонки и интернет.
Когда это нужно — и не более
Никаких навязанных услуг
Никаких многостраничных условий
Никакой оплаты, когда ты вне сети
SIM-карту вам доставит курьер, как только состоится официальный запуск мобильного оператора.
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Сделай предзаказ и получи
80% скидки
Просто «сеть»
Безлимитная связь по честной цене
Безлимитный интернет и звонки
Оплата только за время доступа
Время = деньги
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1,5
Никакой дополнительной платы за звонки или интернет.
Ты платишь только тогда, когда твой телефон подключен к сети.
Считаем честно и беспристратстно, потому что считает система искусственного интеллекта
Качество контролируете вы
Отслеживай в приложении «СЕТЬ» свою активность. Время без подключения (например, авиарежим) – бесплатно.
Проверяй качество связи вокруг. Если оно низкое – получай скидку до 80%
Максимальная скорость с приоритетным доступом
Priority Pass — 3 рубля / час
Оголяемся до сети
Как это работает? Почему так дёшево? Откуда взялась «СЕТЬ»?
Всё просто:
Цена прозрачная: без дополнительных платежей, подписок, пакетов с пакетами услуг.
Высокая скорость без ограничений трафика.
Онлайн проверка качества сигнала, цен и скидок при пониженной скорости в мобильном приложении.
Уведомления от СЕТИ о скидках, топовой скорости, местах рядом, где сигнал лучше.
Оформить предзаказ.
Откуда взялась «СЕТЬ» — скоро расскажем ;)
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